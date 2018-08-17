Сотрудники Сбербанка, «Магнита» и «Пятерочки» оформляют электронные больничные. Кто еще?

Глава Минтруда Максим Топилин подвел первые итоги проекта «электронный больничный», который стартовал в июле 2017.

«По состоянию на 15 августа 2018 года уже сформировано 2,1 млн электронных листков нетрудоспособности в 6,1 тыс. медицинских организациях. Таким образом, доля медицинских организаций, формирующих электронные листки нетрудоспособности, на сегодня составляет 50,4%», – заявил министр.

В рамках мероприятий по расширению данной технологии ФСС на регулярной основе проводятся семинары в регионах с крупными страхователями. В результате если на 1 января 2018 года количество страхователей, участвующих в формировании электронных листков составляло 21,2 тыс., то на 15 августа 2018 года данный показатель вырос до в 4,8 раза до 101,8 тыс.

Лидерами среди страхователей, участвующих в формировании электронных листков нетрудоспособности являются ПАО «Сбербанк», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), ООО «Агроторг» (сеть магазинов «Пятерочка»), ПАО «Камаз».

«При этом среди регионов лидерами по использованию технологии электронного листка нетрудоспособности являются Белгородская, Липецкая, Кемеровская, Московская области, республики Татарстан и Мордовия. «Здесь выдается 30,4 % от всех электронных «больничных», – сообщил он.

Глава Минтруда России напомнил, что электронный «больничный» имеет равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном носителе. При этом технология электронного листка нетрудоспособности:

позволяет сделать обмен информацией о страховых случаях прозрачным;

снижает трудозатраты на оформление бумажных листков нетрудоспособности в медицинских организациях;

исключает необходимость для страхователя проверять правильность оформления листка нетрудоспособности и вести учет и хранение бланков строгой отчетности;

минимизирует временные затраты застрахованного лица на оформление документа.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.