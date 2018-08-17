Что изменится для бухгалтеров осенью

Над.К Аноним, а работать где будете? А за чей счет пенсии получать? Почему бизнес идет на дно

Аноним

Большинство предпринимателей - жулики и шаромыги. Искренне и от всей души желаю им разориться. Гр... Почему бизнес идет на дно

Аноним

Вы увидели разницу в предоставлении в ФНС сведений и документов в случае пробития чека коррекции?... Чек коррекции освободит от ответственности за неприменение ККТ. Но есть нюансы

Аноним

Аноним, Вы писали:Уровень компетентности кандидата в мэры столицы просто зашкаливает. Думайте, мо... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

Аноним

Как человек,который занимается арендой офисной,коммерческой недвижимости.Не согласна с тем .что с... Аренда офиса для небольшой компании. История о том, как превратить жизнь арендатора в ад

Натали Б Если её примут на работу, то 9000 доплаты "снимут". Её платят только неработающим пенсионерам. Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Imelnila Afrikan, Вы писали:налоговики не спрашивают причину ошибок. Им достаточно уточненки или сообщения... Бухгалтеры не признаются налоговикам в своих ошибках

Аноним

Часто истинные хозяева недвижимости - ФСБшники или менты, через номинальных учредителей и руковод... Аренда офиса для небольшой компании. История о том, как превратить жизнь арендатора в ад

sv777 Что у Вас за банки, которые берут комиссию за зарплатный проект? У нас не берут. А вот за снятие ... Бухгалтеры считают, что сотрудник должен сам платить комиссию за перевод зарплаты в выбранный им банк

Аня Амасова что-то в последние два дня сплошные чудные чудеса случаются с налоговой... и письма разъясняющие ... Налоговики развеивают слухи

Аноним

В охрану чаще всего идут бывшие менты, выгнанные за профнепригодность, но сохранившие гипертрофир... Аренда офиса для небольшой компании. История о том, как превратить жизнь арендатора в ад

Аноним

Что у Вас за банки, которые берут комиссию за зарплатный проект? У нас не берут. А вот за снятие ... Бухгалтеры считают, что сотрудник должен сам платить комиссию за перевод зарплаты в выбранный им банк

yng "сохранность персональных данных в информационной системе ПФР "Вот этот момент больше всего насто... Бумажные трудовые книжки отменят к 2027 году

Аноним

Натали Б 4 минуты назад, Санкт-Петербург Ага, а потом прихожу я, значит, за начислением пенсии в... Бумажные трудовые книжки отменят к 2027 году

Аноним

Коллеги! А что "Прозрачный бизнес" уже заработал? Очередной провал ФНС? «Прозрачный бизнес» до сих пор не работает

Натали Б Ага, а потом прихожу я, значит, за начислением пенсии в условном 2034 году, а в ПФРе нет моего ст... Бумажные трудовые книжки отменят к 2027 году

Mmmaximmm да кому он нужен, этот Меркурий, чтобы ддос-атаку на него проводить?он сам себе ддос атака На «Меркурий» впервые напали хакеры

Аноним

"Работник Артели Барина" 1 шт. = 10-20 тр Бизнесмены выступают против самозанятых нелегалов

Аноним

10-20 тр и можно открывать обнальный киоск Бизнесмены выступают против самозанятых нелегалов

Над.К в теме не увидел ответа на свой вопрос! Ну вот как не увидели, если даже выделено Пр... ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Аноним

А меня сети беспокоят, сотня упырей держат 90 % рынка торговли вместе с ресурсами и заводами, а о... Бизнесмены выступают против самозанятых нелегалов

Аноним

закон яровой стоит 10 триллионов, кроме шизофреника с манией преследования он никому не нужен Сим-карты будет одобрять ФСБ

Afrikan налоговики не спрашивают причину ошибок. Им достаточно уточненки или сообщения о том, что ошибок ... Бухгалтеры не признаются налоговикам в своих ошибках

Аноним

а как по вашему 1 Ип купил нежилое помещение с сдает его в аренду, и 2 Ип купил... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

Аноним

Над.К спасибо за ответ! С большим уважением к Вам отношусь, Вы не раз давали ответы на мои вопрос... ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Аноним

Поймите ситуация здесь очень понятна и проста. Налоги ему доначислили всего скорее правильно. Оце... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

НатальяС Это всем придётся сим карты менять каждые 15 месяцев? Сим-карты будет одобрять ФСБ