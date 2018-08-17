Что изменится для бухгалтеров осенью

С приходом осени вступят в силу часть поправок в НК, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ.
Перечислим некоторые из них:
- Срок камеральной проверки по НДС сократится с трех месяцев до двух. Однако, возможность проверять отчетность 3 месяца у налоговиков все же сохранилась. При подозрении в том, что налогоплательщик намеренно ввел их в заблуждение, срок камеральной проверки продлят на месяц. Поправки действуют с 3 сентября 2018 года.
- С 3 сентября для представления документов и информации по конкретной сделке в орган ФНС у бухгалтеров будет в два раза больше времени: не 5 рабочих дней, а 10 рабочих дней. Срок, как и раньше, исчисляется со дня получения требования ФНС России. Об отсутствии требуемых документов и информации необходимо известить налоговиков в тот же срок.
- С 3 сентября инспекторы ФНС при повторной проверке могут проверять только, правильно ли налогоплательщик или налоговый агент исчислил налог на основе показателей, скорректированных уточненной отчетностью. При этом проверять налоговики должны только те показатели, из-за которых уменьшилась сумма налога или увеличился убыток. До сих пор нормы НК РФ регламентировали только налоговый период, который специалисты ФНС могли охватить при повторной проверке.
- С 3 сентября налоговики должны будут вручать налогоплательщику дополнения к акту налоговой проверки в течение 5 рабочих дней со дня, когда оформлено это дополнение. К нему они должны будут приложить материалы, полученные при допмероприятиях. Налогоплательщик сможет подать письменные возражения на дополнение к акту в течение 15 дней со дня получения такого дополнения.
Это далеко не все изменения, которые вступят в силу осенью 2018. Полный перечень здесь.
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