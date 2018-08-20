Врачи, почтальоны и водители - травмоопасные профессии

Анализ итогов первого полугодия 2018 года в сфере производственного травматизма позволяет констатировать, что такие вполне мирные профессии, как водитель, почтальон и медицинский персонал, продолжают оставаться травмоопасными, сообщили в отделении ФСС по Бурятии.

К примеру, за указанный период почтальонами республики были получены 4 легкие травмы, 3 из которых произошли в результате нападения собак (в двух случаях - домашних), когда почтальоны доставляли адресатам корреспонденцию. Еще одна травма была получена работником «Почта России» в результате падения при следовании по лестничному маршу служебного помещения.

Страховые случаи в отношении медицинских работников (всего – 17 травм) можно разделить на пострадавших в ДТП (1 - при следовании из командировки, 2 - при следовании на вызов), в результате противоправных действий других лиц при обслуживании вызовов (2 случая), падения на ровной поверхности в результате спотыкания, ложного шага, поскальзывания (8 случаев) и другое.

Из 10 водителей, получивших травмы на производстве в 1 полугодии 2018 г., 3 пострадали в результате ДТП, 2 - при проведении ремонтных работ, 1 - в результате обрушения въездных ворот (задел кузовом и снял с петель воротину), 1 неудачно спрыгнул на землю при выходе из кабины машины, 1 получил травму при следовании по коридору цокольного этажа (попал ногой в проем незакрытого в полу приямка), 1 погиб в результате утопления при закачивании воды в машину на берегу реки, 1 пострадал в результате противоправных действий другого лица (мастера), нанесшего водителю телесные повреждения в ответ на нецензурную брань в свой адрес.

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