Когда на выплаты по договору ГПХ надо начислять взносы в ФСС

Начисляются ли страховые взносы на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на выплаты в пользу работника по договору подряда? Ответ на этот вопрос дали в региональном отделении ФСС.

В соответствии с п.1 ст.20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ объектом обложения страховыми взносами от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний признаются выплаты и иные вознаграждения, выплачиваемые страхователями в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, если в соответствии с гражданско-правовым договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы.

Учитывая изложенное, если в заключенном договоре подряда будет содержаться условие об отчислении страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, на выплаты, производимые в пользу работника в рамках данного договора, такой работник имеет право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обязанностей по договору подряда, а также всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

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