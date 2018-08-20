100 тыс. работодателей имеют дело с электронными больничными. А вы?

Аноним

Аноним, Вы писали:Про сходку жильцов в целях доказать сдачу квартиры поржал. Не знаю, как у вас н... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Опять же, если он все это время платил 13% от аренды - должны вернуть, или они считают , что и ИП... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

Аноним

А если бы он закрыл ИП и после продал? В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

Аноним

Ага, потом порастеряют листы и будешь биться, доказывая, что они были. Лучше уж прошить. Форму Р21001 для открытия ИП прошивать не нужно!

Аноним

Как будет если Беларусь или другой придёт допустим из Волгограда это касается всем или только СНГ... С 10 августа 2018 новая обязанность работодателей по иностранцам: штраф от 400 тыс. за одного сотрудника

Аноним

Национальные проектыНапомнить какой трам-парарам стоял 10 лет назад вокруг Национальных проектов:... Национальный проект по производительности труда потребует 50 млрд рублей

Аноним

Да вся система является неправильной. Невозможно накопить на пенсию, если получаешь зарплату 25 т... В ПФР постоянно приходится вливать деньги из федерального бюджета

Аноним

Выездные проверки в отношении физических лиц проводятся и это вовсе не нонсенс, как указано в ста... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Это капитализм. Классовое общество.И этого не скрывают. Об этом в ЗомбоЯщике просто не говорят. З... В каких домах живет руководство Пенсионного фонда

Аноним

Дорогое, любимое мое государство! Ну не может малый и средний платить налоги от заработной п... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Аноним

Идиотские законы заставляют людей уходить в "Тень".Измените законы.В качестве главного аргум... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Аноним

Аноним, Вы писали:Про сходку жильцов в целях доказать сдачу квартиры поржал. Не знаю, как у вас н... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

На пенсии с 2015 г., но приходиться работать, т.к. пенсия не высокая. При перерасчете пенси... Перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Проверьте, не ошибся ли ПФР

Над.К в конкретном случае карты не привлекаемого лица, а третьего лица. Если это третье лицо было... Налоговики развеивают слухи

july_july Вопрос даже не в том дурак предприниматель или нет, а в том что судиться с государством уже практ... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

Аноним

Жажда денег, это болезнь, которая не лечится. Национальный проект по производительности труда потребует 50 млрд рублей

Аноним

Речь идет о мотивированном запросе налоговой инспекции о счетах и картах физического лица, которы... Налоговики развеивают слухи

651 С таких сумм можно было и налоги платить. Все равно очень много зарабатывал этот нарушитель. &nb... Налоговики развеивают слухи

y.ponomarev С таких сумм можно было и налоги платить. Все равно очень много зарабатывал этот нарушитель. Налоговики развеивают слухи

Аноним

а клеймо где ставить будем Налоговая служба хочет контролировать сразу всех россиян

Над.К ? у меня исполнительный лист бывшего мужа на руках уже 2 года лежит! Так вы же не налогова... Как с вас насильно соберут налоговые долги: на что идут приставы

Марианна08022013 Ну где же такое бывает? Почему тогда в Московской области или в самой Москве так не ловят? у меня... Как с вас насильно соберут налоговые долги: на что идут приставы

Аноним

А хотите узнать как оригинально нашли способ не принимать декларации в ИФНС 9102 в г.Симферополь ... Кто поможет компаниям, у которых ИФНС незаконно отказывается принимать декларацию по НДС