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100 тыс. работодателей имеют дело с электронными больничными. А вы?

Электронные больничные пользуются все большей популярностью. Их уже оформлено более 2 миллионов.

По данным Минтруда, лидерами среди страхователей, участвующих в формировании электронных листков нетрудоспособности являются ПАО «Сбербанк», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), ООО «Агроторг» (сеть магазинов «Пятерочка»), ПАО «Камаз».

Количество страхователей, участвующих в формировании электронных листков перевалило за 100 тыс.

А ваша компания подключила к этой системе? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

Оформляют ли сотрудники вашей фирмы электронные больничные?

Ключевые слова: электронный больничный

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Источник: «Клерк». Все статьи источника
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