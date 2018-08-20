100 тыс. работодателей имеют дело с электронными больничными. А вы?

Nаdine, Вы писали:Аноним, Вы писали:Чтобы писать такие посты, нужно сразу предлагать более менее ...
Исправьте в статье ошибку, пожалуйста. Здесь нет авторов статьи. Ведь прямо написано, откуда мате...
Аноним, Вы писали:Про сходку жильцов в целях доказать сдачу квартиры поржал. Не знаю, как у вас н...
Опять же, если он все это время платил 13% от аренды - должны вернуть Не вернуть, а зачесть...
Опять же, если он все это время платил 13% от аренды - должны вернуть, или они считают , что и ИП...
А если бы он закрыл ИП и после продал?
Ага, потом порастеряют листы и будешь биться, доказывая, что они были. Лучше уж прошить.
Как будет если Беларусь или другой придёт допустим из Волгограда это касается всем или только СНГ...
Пришло в рассылке 1С:Письмо Минфина России от 25.07.2018 № 03-01-15/52265, письмо УФНС Росс...
Аноним, Вы писали:Nаdine, Вы писали:Мысль (не моя, почёрпнута на другом ресурсе) - отменить льгот...
В следующем проекте об административных нарушениях будет -отрубить руки и голову, всё остальное у...
Национальные проектыНапомнить какой трам-парарам стоял 10 лет назад вокруг Национальных проектов:...
Да вся система является неправильной. Невозможно накопить на пенсию, если получаешь зарплату 25 т...
Выездные проверки в отношении физических лиц проводятся и это вовсе не нонсенс, как указано в ста...
Это капитализм. Классовое общество.И этого не скрывают. Об этом в ЗомбоЯщике просто не говорят. З...
Дорогое, любимое мое государство! Ну не может малый и средний платить налоги от заработной п...
Идиотские законы заставляют людей уходить в "Тень".Измените законы.В качестве главного аргум...
Аноним, Вы писали:Про сходку жильцов в целях доказать сдачу квартиры поржал. Не знаю, как у вас н...
На пенсии с 2015 г., но приходиться работать, т.к. пенсия не высокая. При перерасчете пенси...
в конкретном случае карты не привлекаемого лица, а третьего лица. Если это третье лицо было...
Вопрос даже не в том дурак предприниматель или нет, а в том что судиться с государством уже практ...
"Власти ведут планомерную борьбу с серыми зарплатами."Реально??? Власти ведут планомерную бо...
на самом деле, было бы логичнее при регистрации ИП, сразу давать УСН 6%а все остальное - по запросу.
Жажда денег, это болезнь, которая не лечится.
Опять они про выплаты, да и письма пишут, понимай как хочешь.Неужели нельзя конкретно указать, чт...
Речь идет о мотивированном запросе налоговой инспекции о счетах и картах физического лица, которы...
С таких сумм можно было и налоги платить. Все равно очень много зарабатывал этот нарушитель. &nb...
С таких сумм можно было и налоги платить. Все равно очень много зарабатывал этот нарушитель.
а клеймо где ставить будем
Аноним, Вы писали:А хотите узнать как оригинально нашли способ не принимать декларации в ИФНС 910...
? у меня исполнительный лист бывшего мужа на руках уже 2 года лежит! Так вы же не налогова...
Ну где же такое бывает? Почему тогда в Московской области или в самой Москве так не ловят? у меня...
Аноним, Вы писали:А хотите узнать как оригинально нашли способ не принимать декларации в ИФНС 910...
А хотите узнать как оригинально нашли способ не принимать декларации в ИФНС 9102 в г.Симферополь ...
Аноним, Вы писали:О СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИдело всё в том, что: у нас, в России, исподволь строитс...