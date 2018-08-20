Национальный проект по производительности труда потребует 50 млрд рублей

Расходы федерального и региональных бюджетов РФ на реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» могут составить 49,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Согласно указу, к 2024 году РФ должна достигнуть 5% ежегодного роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить финальные варианты соответствующих национальных проектов и комплексного плана по инфраструктуре до 15 августа.

«Общий объем бюджетного финансирования проекта может составить 49,5 миллиардов рублей за все шесть лет реализации нацпроекта», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минэкономразвития агентству сообщили, что министерство разработало проект паспорта нацпроекта и направило его в правительство РФ. Дальнейшая работа на ближайшее время будет заключаться в доработке федеральных проектов, а также подготовке паспорта национального проекта к утверждению на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам — до 1 октября 2018 года.

Разработчики рассчитывают направить 28,8 миллиардов рублей на адресную поддержку предприятий, около 6,7 миллиардов рублей — на системные меры по повышению производительности труда, почти 14 миллиардов рублей на поддержку занятости населения, сообщил источник агентства в правительстве.

В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что бюджет нацпроекта обсуждается в настоящее время и еще не утвержден. По оценочным экспертным данным, к 2022 году вклад проекта в экономику может составить 1% ВВП РФ, это порядка 1 триллиона рублей, сказал источник.

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