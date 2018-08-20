Физические лица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежом

В Налоговый кодекс введено новое понятие - «Единый налоговый платеж физического лица».

Федеральным законом № 231-ФЗ от 29.07.2018 г. в кодекс внесена новая статья 45.1, посвященная новому платежу.

Единый налоговый платеж физического лица является, по сути, денежными средствами, которые налогоплательщик добровольно перечисляет в бюджетную систему с помощью одного платежного поручения для уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Средства в бюджет перечисляются физическим лицом добровольно на соответствующий счет Федерального казначейства. Платежи засчитываются налоговым органом самостоятельно в счет предстоящих платежей по указанным налогам либо в счет уплаты задолженности по ним.

При наступлении срока уплаты налога налоговый орган самостоятельно принимает решение о зачете суммы единого налогового платежа последовательно в счет погашения недоимок или задолженностей по пеням и процентам по налогам, а только потом в счет уплаты самих налогов.

После принятия решения о зачете налоговый орган обязан сообщить об этом физическому лицу в течение пяти дней, информирует УФНС Калининградской области.

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