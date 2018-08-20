Минфину и крупному бизнесу есть о чем поговорить

24 августа в РСПП пройдет совещание с участием главы Минфина Антона Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова и представителей крупного бизнеса.

В ходе встречи будет обсуждаться вопрос выработки стимулов и создания комфортных условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике, была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест.

При этом правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли, сообщает пресс-служба Минфина. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается.

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