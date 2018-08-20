Фиксированные взносы ИП не округляются. Платите с копейками

Читатель нашего форума был неприятно удивлен, когда обнаружил, что на его расчетном счете имеется ограничение по решению ИФНС. Причина – долг размером в 21 копейку.

Между тем ИП как прилежный налогоплательщик всегда своевременно оплачивал все налоги и взносы. Откуда долги?

Обратившись к сервису «Личный кабинет», предприниматель узнал природу задолженности. Рассчитав взносы с дохода, превышающего 300 тыс. рублей, он округлил сумму по правилам математики и уплатил сумму без копеек. Ее же он отразил в декларации по УСН.

пенсионные рассчитал те, что свыше 1 процента.

и как в случае с налоговыми платежами.. округлил.

а что нельзя было?



только если я округлю в большую сторону, из налога вычту больше.

и там вдруг недоимка образуется - Снусмумрик1

Между тем согласно п.5 ст. 431 НК сумма страховых взносов, подлежащая перечислению, исчисляется в рублях и копейках, то есть округлять сумму взносов ИП не нужно.

Обсуждение происходит в теме форума «ФНС заблокировала счет».

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