«Единая Россия» предложила отменить пенсионные льготы депутатов и сенаторов

Генеральный совет «Единой России» принял решение поручить фракции партии в Госдуме обеспечить внесение в парламент и принятие закона, аннулирующего пенсионные преференции для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

С предложением принять такое решение выступил на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций «Единой России» секретарь генсовета и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен сам принцип: начинать нужно с самих себя. В этой связи считаю, что будет правильным, если депутаты и сенаторы, представляющие нашу партию, внесут изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы, устранят сложившееся неравенство и отменят себе преференции», — передает РБК слова вице-спикера.

Кроме того, решением генсовета «Единой России», принятым в понедельник (есть в распоряжении РБК), членам партии, уже получающим повышенные депутатские пенсии, рекомендовано «в установленном порядке отказаться от выплаты ежемесячной доплаты к пенсии».

В начале июле на сайте Госдумы была опубликована информация о пенсиях и зарплатах депутатов. Согласно опубликованным данным пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более.

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