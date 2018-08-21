Глава ЦБ сомневается в росте экономики России более чем на 2% в год

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика в ближайшее время не будет расти более чем на 2% ежегодно. Об этом она заявила The Wall Street Journal. По ее мнению, этого не произойдет даже при цене $100 за баррель нефти при сегодняшней стоимости в $65.

Руководитель Банка России отметила, что несмотря на скорое завершение чистки финансового сектора страны, российской экономике угрожают большие проблемы.

«Предыдущая модель экономического роста, основанная на потребителях, исчерпала себя», — считает глава ЦБ.

В материале также сообщается, что «скромные экономические прогнозы Набиуллиной неизменно отстают от целей Путина, которые, по ее словам, могут быть достигнуты только благодаря серьезным и непопулярным изменениям в системе».

По оценкам Минэкономики, первое полугодие 2018 года может продемонстрировать значимое увеличение темпов экономического роста. Пересмотренный прогноз роста ВВП на весь год равен 1,9%, и на практике он может быть выше, пишет КоммарсантЪ. Основной двигатель роста первого полугодия — внутренний спрос, вызванный в том числе увеличением зарплат в частном секторе из-за низкой безработицы.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.