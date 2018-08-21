Кудрин рассказал о цели по увеличению пенсий до 60-70% от зарплаты

Пенсия в России должна составлять от 60 до 70 процентов от зарплаты, однако этой цели не удастся достичь без повышения пенсионного возраста, заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин на парламентско-общественных слушаниях в Госдуме.

«Мы должны ставить цель, чтобы пенсия была от 60 до 70% от заработной платы. Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели», — передает слова Кудрина «Парламентская газета».

Он отметил, что сегодня у пенсионеров в стране низкие социальные выплаты, а коэффициент замещения составляет 33%.

«Переход от нормальной зарплаты к трети от неё — большой вызов, шок для человека. За первые десять лет „нулевых“ пенсии выросли в реальном выражении в три раза, и в три раза улучшился уровень жизни пенсионеров.

Однако после 2011 года уровень жизни начал стагнировать, а в последние годы даже снижаться. Ситуация усугублялась тем, что доходы Пенсионного фонда и возможности бюджетной системы дополнительно выделять средства уже недостаточны. Хочу напомнить, что в 2016 году мы не провели полную индексацию по инфляции и перестали индексировать пенсии работающим пенсионерам. По сути, мы подошли к черте», — сказал он.

21 августа в Госдуме проходят парламентские слушания по пенсионному законодательству. В них примают участие представители министерств и ведомства, а так же профсоюзы, эксперты, председатели думских комитетов

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