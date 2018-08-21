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Кудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих

Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что после переходного периода, связанного с изменением пенсионного законодательства, нужно вернуться к вопросу об индексации пенсий для работающих.

«Я считаю, что более справедливо — повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии для работающих. Поэтому я считаю, в конечном счете, после переходного периода нужно вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих», — заявил Кудрин на парламентско-общественных слушаниях в Госдуме во вторник. Он отметил, что считает возможным сохранение льгот пенсионерам.

Вместе с тем Кудрин заявил, что пенсионная реформа неизбежна, страна на грани, передает «Интерфакс».

«Может быть, надо было темпы (проведения реформы — ИФ) изменить и сделать ещё более мягкими, сроки начала пенсионной реформы заранее продумать. Но это надо было делать 10 лет назад», — сказал глава СП. Он отметил, что переходный период для женщин может составить 16 лет, для мужчин — около 10 лет.

Экс-министр отметил, что можно было бы стимулировать сохранение на рабочих местах людей после 55-60 лет незначительным снижением страховых взносов. «Мы посчитали: это не такие большие средства. Но сделать эту программу срочной на переходный период, а потом от такого стимулирования отказаться», — уточнил Кудрин.

21 августа в Госдуме проходят парламентские слушания по пенсионному законодательству. В них примают участие  представители министерств и ведомства, а так же профсоюзы, эксперты, председатели думских комитетов.

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