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Как быть с НДС, если изменилась цена услуги, приобретенной у иностранной фирмы

Минфин в письме № 03-07-08/56034 от 08.08.2018 разъяснил порядок составления счетов-фактур налоговыми агентами, приобретающими у иностранных лиц услуги, местом реализации которых в целях применения НДС признается территория РФ, при изменении цены услуги.

Абзацем третьим пункта 3 статьи 168 НК установлено, что при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру не позднее пяти календарных дней, считая со дня составления документов.

Таким образом, вышеуказанная норма статьи 168 НК о необходимости выставления корректировочных счетов-фактур не применяется при изменении стоимости приобретаемых у иностранных лиц работ (услуг), местом реализации которых признается территория РФ.

В случае изменения цены приобретаемых у иностранного лица услуг, местом реализации которых признается территория РФ, в сторону увеличения при перечислении дополнительных денежных средств иностранному лицу налоговым агентом уплачивается НДС и составляется счет-фактура на сумму увеличения стоимости приобретаемых услуг.

При изменении цены приобретаемых услуг в сторону уменьшения излишне уплаченная сумма НДС подлежит возврату налоговому агенту в порядке, предусмотренном статьей 78 НК.

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