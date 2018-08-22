Тяжелое экономическое положение фирмы – не повод для отмены налоговых пеней

Пеней признается установленная статьей 75 НК денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки.

При этом сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся сумм налога и независимо от применения других мер обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, а также мер ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 114 НК налоговая санкция является мерой ответственности за совершение налогового правонарушения. При этом налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде денежных взысканий (штрафов) в размерах, предусмотренных главами 16 и 18 НК.

Налоговым Кодексом не предусмотрено освобождение организаций от уплаты пеней и штрафов в зависимости от их финансово-хозяйственного состояния.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-02-07/1/56093 от 09.08.2018.

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