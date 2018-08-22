ФНС России ответила на вопросы по получению налоговых уведомлений физлицами

ФНС России продолжает кампанию по массовому направлению налоговых уведомлений физлицам для оплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2017 год. Налоговая служба обобщила вопросы по получению налоговых уведомлений и разъясняет пять наиболее частых из них:
- Налогоплательщик, желающий получить сформированное налоговое уведомление не по почте, а лично в налоговом органе, может обратиться в ближайшую инспекцию независимо от места своего жительства, в соответствии с письмом ФНС России от 18.12.2017 № БС-4-21/25757@. Для получения уведомления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Однако самым простым способом получения налогового уведомления остаётся использование «Личного кабинета налогоплательщика».
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Основными (типовыми) причинами неполучения налоговых уведомлений являются следующие:
- уведомление ещё не сформировано и не направлено налогоплательщику;
- уведомление не доставлено почтой;
- сумма налогов в уведомлении меньше 100 рублей;
- налоги не начисляются в связи с наличием льготы, применением налогового вычета и иными основаниями, о которых можно узнать в налоговой инспекции.
- Налоговое уведомление можно получить, обратившись в МФЦ «Мои документы», если у него есть соглашение с региональным УФНС об оказании такой услуги для налогоплательщиков.
- Если пользователь «Личного кабинета налогоплательщика» хочет дополнительно получить налоговое уведомление на бумаге по почте, то он должен уведомить налоговую инспекцию об этом по форме, предусмотренной приказом ФНС России от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@.
- Предельный срок направления налогового уведомления – не позднее 30 дней до наступления срока платежа указанных в нём налогов. В этом году срок уплаты налогов физлицами по налоговым уведомлениям – не позднее 3 декабря.
По почте уже направлено более 27 млн налоговых уведомлений и 6,5 млн размещено в «Личном кабинете налогоплательщика». В сентябре будут разосланы налоговые уведомления по оставшимся 28 субъектам Российской Федерации, в которых третий год налог на имущество физлиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Подробнее с информацией можно ознакомиться на промо-странице «Налоговое уведомление 2018».
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