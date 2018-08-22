ФНС России ответила на вопросы по получению налоговых уведомлений физлицами

ФНС России продолжает кампанию по массовому направлению налоговых уведомлений физлицам для оплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2017 год. Налоговая служба обобщила вопросы по получению налоговых уведомлений и разъясняет пять наиболее частых из них:

Налогоплательщик, желающий получить сформированное налоговое уведомление не по почте, а лично в налоговом органе, может обратиться в ближайшую инспекцию независимо от места своего жительства, в соответствии с письмом ФНС России от 18.12.2017 № БС-4-21/25757@. Для получения уведомления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Однако самым простым способом получения налогового уведомления остаётся использование «Личного кабинета налогоплательщика». Основными (типовыми) причинами неполучения налоговых уведомлений являются следующие: уведомление ещё не сформировано и не направлено налогоплательщику;

уведомление не доставлено почтой;

сумма налогов в уведомлении меньше 100 рублей;

налоги не начисляются в связи с наличием льготы, применением налогового вычета и иными основаниями, о которых можно узнать в налоговой инспекции. Налоговое уведомление можно получить, обратившись в МФЦ «Мои документы», если у него есть соглашение с региональным УФНС об оказании такой услуги для налогоплательщиков. Если пользователь «Личного кабинета налогоплательщика» хочет дополнительно получить налоговое уведомление на бумаге по почте, то он должен уведомить налоговую инспекцию об этом по форме, предусмотренной приказом ФНС России от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@. Предельный срок направления налогового уведомления – не позднее 30 дней до наступления срока платежа указанных в нём налогов. В этом году срок уплаты налогов физлицами по налоговым уведомлениям – не позднее 3 декабря.

По почте уже направлено более 27 млн налоговых уведомлений и 6,5 млн размещено в «Личном кабинете налогоплательщика». В сентябре будут разосланы налоговые уведомления по оставшимся 28 субъектам Российской Федерации, в которых третий год налог на имущество физлиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Подробнее с информацией можно ознакомиться на промо-странице «Налоговое уведомление 2018».

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