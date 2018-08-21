Банк «Авангард» полностью восстановил свою работу

Работа всех сервисов банка «Авангард» полностью восстановлена, сообщила пресс-служба банка.

Напомним, что днем у клиентов этой кредитной организации возникли проблемы. Оказывается, при строительных работах были повреждены кабели и банк оказался отрезанным от интернета.

Пресс-служба обращает внимание на то, карты банка во время сбоя работали в обычном режиме.

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