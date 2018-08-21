Банк «Авангард» случайно отрезали от интернета

Клиенты банка «Авангард» бьют тревогу - они не могут войти в интернет-банк, а телефоны в отделениях не отвечают. Но не стоит паниковать.

На сайте банка появилось сообщение:

К сожалению, в настоящий момент вход в интернет-банк по техническим причинам невозможен. При проведении дорожно-строительных работ (перекладка бордюрного камня) повреждены основной и резервный кабели на входе в серверный центр (Москва, Грохольский пер., д. 29), который обеспечивает связь автоматизированной банковской системы с Интернетом и офисами. Ремонтная бригада приступила к восстановлению коммуникационных каналов. Рассчитываем, что в течение нескольких часов все сервисы будут восстановлены.

О сбое пресс-служба банка сообщает и на своих страницах в социальных сетех «Вконтакте» и Facebook.

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