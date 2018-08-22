Главный источник доходов Москвы - НДФЛ

НДФЛ и налог на прибыль организаций вместе дали более 80% всех налоговых доходов бюджета города Москвы. Данные об исполнения столичного бюджета за семь месяцев 2018 года опубликованы на сайте Департамента финансов.

Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 1 208,6 млрд рублей, что составляет 88,0% от общего объема доходов. Доля НДФЛ составляет 43,3%, за семь месяцев 2018 года было собрано 523,8 млрд руб. этого налога.

Доходы от налога на прибыль организаций на 1 августа 2018 года составили 470,2 млрд рублей или 38,9% от общего объема налоговых доходов.

На третьем месте находится налог на имущество организаций - 101,2 млрд руб.

Немалый вклад в бюджет Москвы дают и малые предприятия. За 7 месяцев 2018 года в бюджет Москвы поступило 67,2 млрд рублей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Прирост относительно аналогичного периода 2017 года по данному показателю составил 14,4 млрд рублей или 27,3%. Рост поступлений связан с увеличением количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы.

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