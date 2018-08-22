Не подали вовремя заявление о переходе на ЕНВД? Получите штраф

Несоблюдение срока предоставления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заявления о постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД стало наиболее частым нарушением законодательства о едином налоге на вмененный доход в Алтайском крае с начала 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФНС.
В соответствии со ст. 346.28 Налогового кодекса РФ налогоплательщики, изъявившие желание перейти на уплату ЕНВД, обязаны в течение пяти дней со дня начала применения указанной системы налогообложения подать заявление о постановке на учет по форме № ЕНВД-2 (для индивидуальных предпринимателей) или № ЕНВД-1 (для юридических лиц). Документ предоставляется в налоговую по месту осуществления предпринимательской деятельности.
При установлении факта нарушения срока, налоговый орган вправе привлечь организацию или индивидуального предпринимателя к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 116 НК РФ – штрафу в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, административная ответственность применяется и в отношении должностных лиц юридического лица.
Только в 1 полугодии 2018 года в Алтайском крае за это нарушение к ответственности привлекли 469 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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