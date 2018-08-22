Не подали вовремя заявление о переходе на ЕНВД? Получите штраф

Аноним

"Но дело в принципе не в этом. А в том, что по пенсиям есть потолок. И потому должен быть потолок... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

msneg, Вы писали:Аноним, Вы писали:Уже устарело. С 04.08.2018 внесены изменения в Основы законода... Можно меньше платить нотариусам

Аноним

А сейчас тяжело идет данный процесс. Наверное потому что за 3 копейки обязанностей на троих? Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Аноним

А ничего, что из ПФР выплачиваются огромные суммы материнского капитала, это никого не смущает? Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Nаdine Люди, я в офигении просто..... О_о хотя очень хочется написать об этом матом..... &nb... С работодателей требуют отчеты о сотрудникам-предпенсионерах

Аноним

Может и брехня. Но мы реально 5 лет назад закрывали вакансию на раз, два. А сейчас тяжело идет да... Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Аноним

Расформировать эти независимые профсоюзы надо. Профсоюз он должен защищать интересы наемных работ... Глава Федерации профсоюзов выступил против референдума по пенсионному возрасту

Аноним

взимают за "услуги правового и технического характера" даже за удостоверение подписи для ЕГРЮЛ, х... Можно меньше платить нотариусам

Аноним

Аноним 12 часов назад, Санкт-Петербург Аноним, Вы писали: Ну Шмаков прав, нието не решает такие ... «Ночной бухгалтер». Много важных новостей про пенсионную реформу. Или «страна на грани»

Аноним

единороссы- враги народа, решили полностью истребить народ, перекладывают ответственность за свою... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

А сделать не три рабочих дня, а 10 нельзя? Или мозгов на это не хватает у тех кто изобретает прав... Уведомление МВД: первая обязанность работодателя после оформления мигранта в штат

Над.К Да только потому, что по большему счету такие доходы имеются у сырьевых компаний, а им у нас все ... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:ранье полное. Уволилась 31 декабря 2017.Написала заявление в ЛК пенс ,что... Как в 2018 году будет индексироваться пенсия после увольнения пенсионера

Аноним

В топку такие профсоюзы."Руки проч от повышения пенсионного возраста." Что профсоюзы предлагают поменять в пенсионном законопроекте

Аноним

Странно как уйдут в тень высокооплачиваемые гос.служащие Минтруд против альтернативных проектов по пенсионному законодательству

Аноним

Помоги стране, умри пораньше, упахиваясь на работе в 60 «Умри до пенсии, товарищ»: Сергей Миронов в стихах о пенсионной реформе

Аноним

Далее, почему с дохода сотрудника более 1021 000,00 в 18 году, работодатель платит только 10... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

"Все платят в ПФР со своего дохода 22% в год до 1021 000,00 в 18 году" Это платит работодатель с ... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Это все сродни моменту появления автомобиля. Лошадей на дорогах почти не стало, но извозчики то о... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

Нет у нас "независимых" профсоюзов. И "уважаемый" господин Шмаков ооочень зависим. А посему - как... Глава Федерации профсоюзов выступил против референдума по пенсионному возрасту

Аноним

Вы отмените сперва ограничительный коэффициент 1,2 для тех кто раньше выходил на пенсию, тогда мо... Кудрин рассказал о цели по увеличению пенсий до 60-70% от зарплаты

Над.К Определение КС РФ является обязательным и его нельзя изменить даже вновь принятым законом Э... Можно меньше платить нотариусам

Аноним

Наплодили дармоедов немерянное количество, вот они и выдумывают разную хрень. Давно пора разогнат... Сим-карты будет одобрять ФСБ

Аноним

"Все льготы в законах только для богатых: ставки ПФР для них снижены наполовину!" Это где т... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Смотрела эти слушания по повышению пенсионного возраста - в цирк ходить не надо, все клоуны собра... Кудрин рассказал о цели по увеличению пенсий до 60-70% от зарплаты

Аноним

Какова бухгалтерия на предприятии, таковы и хозяйственные решения руководителей предприятия. ... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

Частично я согласно что в нашей профессии, нужно переходит на новый уровень. Многое из того что в... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

ЛенаВ Я, видимо, чего-то не понимаю в арифметике, но 12 тысяч в год за шесть лет должно давать 72 тысяч... Минтруд против альтернативных проектов по пенсионному законодательству

Аноним

рассчитано на совсем-совсем неграмотных людей... зачем вычет по ндфл, если ты его и так не платиш... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Аноним

Обратите внимание что в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 1&nb... Можно меньше платить нотариусам

StugIII да нельзя занять всю страну в процессе "купи-продай", а производства нет, вот и профсоюзики запел... Глава Федерации профсоюзов выступил против референдума по пенсионному возрасту