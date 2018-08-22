Какие декларации теперь будут проверять два месяца

Закон 302-ФЗ от 03.08.2018 сделал подарок всем бухгалтерам, сократив срок проведения камеральных проверок деклараций по НДС, поданных после 3 сентября с трех месяцев до двух. Налоговики решили тоже порадовать налогоплательщиков и сообщили о сокращении сроков камеральных проверок деклараций по акцизам на этиловый спирт, алкогольную (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию.по акцизам на этиловый спирт, алкогольную (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию.

Теперь инспекторы обязуются проверить такую декларацию не за три, а за два месяца.

Новация стала доступна благодаря автоматизированному сопоставлению данных деклараций по акцизам с данными от Росалкогольрегулирования и коснется только добросовестных налогоплательщиков.

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