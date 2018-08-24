Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как считать фиксированные взносы ИП за неполный год

Согласно пункту 3 статьи 430 НК, если ИП начинают осуществлять деятельность в течение расчетного периода, фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев начиная с календарного месяца начала деятельности.

За неполный месяц деятельности фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.

В целях реализации пункта 3 статьи 430 НК календарным месяцем начала деятельности признается для ИП календарный месяц, в котором произведена его госрегистрация в качестве ИП.

Если плательщики прекращают осуществлять предпринимательскую деятельность в течение расчетного периода, фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев по месяц, в котором утратила силу госрегистрация физлица в качестве ИП.
За неполный месяц деятельности фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату госрегистрации прекращения физлицом деятельности в качестве ИП.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-08-02/49179 от 13.07.2018.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус, КФХ»

Все семинары по теме Индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус, КФХ