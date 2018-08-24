Как считать фиксированные взносы ИП за неполный год

Согласно пункту 3 статьи 430 НК, если ИП начинают осуществлять деятельность в течение расчетного периода, фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев начиная с календарного месяца начала деятельности.

За неполный месяц деятельности фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.



В целях реализации пункта 3 статьи 430 НК календарным месяцем начала деятельности признается для ИП календарный месяц, в котором произведена его госрегистрация в качестве ИП.



Если плательщики прекращают осуществлять предпринимательскую деятельность в течение расчетного периода, фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев по месяц, в котором утратила силу госрегистрация физлица в качестве ИП.

За неполный месяц деятельности фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату госрегистрации прекращения физлицом деятельности в качестве ИП.



Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-08-02/49179 от 13.07.2018.

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