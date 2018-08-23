Скоро появится новый вид проверок

Минэкономразвития сообщило о том, что внесло в правительство проект правил контрольных закупок как нового вида контрольных мероприятий.

Контрольные закупки станут альтернативой проверкам предпринимателей. Министерство рассчитывает, что введение такого контроля позволит снизить административные издержки бизнеса.

Статья о контрольных закупках появилась в законе о защите прав юрлиц в 2017 году, напоминает РБК. Их могли проводить ФНС, ФАС, Росздравнадзор. В 2018 году контрольные закупки разрешили также Роспотребнадзору, но был нужен регламент их проведения. Он будет закреплен в постановлении правительства, а в дальнейшем Минэкономразвития планирует расширить сферу применения нового инструмента.

Минэкономразвития предложило следующие правила контрольных закупок. Инспектор выступает в роли обычного клиента. После покупки он должен раскрыть себя — предъявить сотруднику предприятия или непосредственно предпринимателю удостоверение и передать копию приказа с основаниями проверки.

Продавец должен сразу же вернуть деньги, уплаченные за покупку, а инспектор — товар или же отменить заказ услуги. При контрольной закупке через интернет товар вернут по тем же правилам, что и при обычном возврате клиенту. Товар не подлежит возврату, если был испорчен при проверке. Его также могут забрать на исследование или для применения обеспечительных мер по административному нарушению.

В случае нарушений инспектор составит акт и передаст копию предпринимателю. А при контрольной закупке по интернету проверяющий должен прислать акт о нарушении не позднее чем на следующий рабочий день.

В проекте Минэкономразвития предусмотрены меры защиты от злоупотреблений. Проверяющим нужно заранее получить разрешение прокуратуры. Если контрольная закупка требуется незамедлительно, проверяющий должен известить об этом ведомство. Несогласные с результатами контрольной закупки могут их обжаловать.

Проведение контрольной закупки не означает, что невозможна внеплановая проверка. Ее могут назначить, если выявлены нарушения и нужна дополнительная оценка соблюдения законодательства. ​

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.