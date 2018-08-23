Как взыскивают имущественные налоги с физических лиц

УФНС Оренбургской области рассказало о том, как налоговики взыскают задолженность по имущественным налогам с физических лиц.

Налоговый орган, выявив задолженность, в соответствии со статьей 69 Налогового кодекса Российской Федерации направляет должнику требование об уплате налога в добровольном порядке, неисполнение которого влечет меры принудительного взыскания, а именно: передачу в судебные органы заявления о взыскании задолженности. За 6 месяцев 2018 года в судебные органы Оренбургской области передано заявлений на сумму 400 млн. рублей в отношении физических лиц, не уплативших налоги за 2016 год.

Исполнительный лист или судебный приказ, полученный от судебного органа, направляется налоговым органом либо по месту работы должника, и взыскание производится с заработной платы, либо в службу судебных приставов, которая взыскивает задолженность за счет имущества физического лица. Так, за 6 месяцев 2018 года в службу судебных приставов направлены для наложения взыскания судебные приказы на сумму 85 млн. рублей. На исполнение работодателю или иному лицу, осуществляющему периодические выплаты, направлены исполнительные документы на 3,4 млн. рублей.

Налоговики обращают внимание на то, что судебные разбирательства имеют весьма неприятные последствия для должника. Неплательщику придется уплатить не только сам налог, но и пени в связи с просрочкой платежа, государственную пошлину за рассмотрение дела в суде и исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. Процедуры по взысканию задолженности также сопровождаются арестом счетов в кредитных учреждениях, удержанием сумм долга из заработной платы, пенсий, запретом на выезд за пределы Российской Федерации.

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