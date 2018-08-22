Против главы ФНС Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело

Руководитель Управления ФНС России по Карачаево-Черкесской Республике и замначальника отдела обеспечения процедур банкротства региональной ФНС стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Управление Генпрокуратуры РФ в СКФО в ходе проверки исполнения налогового законодательства установило грубые нарушения в деятельности должностных лиц Управления ФНС России по КЧР. Должностными лицами ведомства не исполнялись обязанности по оспариванию в судах сделок по отчуждению имущества предприятиями в преддверии банкротства, не обжаловались судебные решения о завершении конкурсных производств», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

В результате бездействия налогового органа в дальнейшем с предприятий-банкротов списана задолженность по налоговым платежам, что повлекло причинение бюджетной системе Российской Федерации значительного материального ущерба на сумму более 2,2 млрд рублей.

По факту использования должностными лицами служебных полномочий вопреки интересам службы на основании постановления замгенпрокурора РФ Ивана Сыдорука Главным Следственным управлением СК РФ по СКФО в отношении руководителя Управления ФНС России по КЧР и замначальника отдела обеспечения процедур банкротства возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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