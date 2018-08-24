Обложение НДФЛ медицинских услуг в пользу работников зависит от режима налогообложения работодателя

В соответствии с пунктом 10 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, их супругам, родителям, детям, подопечным в возрасте до 18 лет, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, и оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций.

Согласно пункту 2 статьи 346.11 НК применение УСН организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль.

С учетом изложенного, поскольку организация на УСН не является плательщиком налога на прибыль организаций, то норма пункта 10 статьи 217 НК об освобождении от обложения НДФЛ сумм, уплаченных работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, в данном случае не применяется.

Такой вывод сделан Минфином в письме № 03-04-06/54288 от 01.08.2018.

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