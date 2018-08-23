Треть россиян надеются, что в старости дети помогут им материально

35% россиян рассчитывают в старости на материальную помощь от детей. Причем женщины чаще надеются на финансовую поддержку детей, чем мужчины (40% и 30% соответственно). Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Наибольшая доля тех, кто рассчитывает на финансовую поддержку детей – среди опрошенных старшего возраста (42% среди опрошенных старше 55 лет против 28% среди опрошенных от 18 до 24 лет).

Доля россиян, которые не ожидают подобной помощи от детей, за прошедший год незначительно сократилась – с 54 до 50%.

Вместе с тем несмотря на снижение реальных доходов часть граждан делают сбережения на будущее. Как показали результаты исследования, каждый третий (32%) ежемесячно откладывает сбережения, чаще всего не более 10% доходов.

А вот 44% россиян не делают сбережений, аргументируя это недостаточно высоким доходом, а каждый пятый (19%) не откладывает на будущее, хотя имеет такую возможность.

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