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В России еще минус два туроператора

Из состава членов Ассоциации «Турпомощь» исключены туроператоры ООО «ТК «Фонд Мира» и ООО «Веди ТУР Элит» на основе соответствующих заявлений компаний о прекращении деятельности в сфере выездного туризма с последующим возвратом им денежных средств фонда персональной ответственности.

У компании «Веди ТУР Элит» на данный момент нет неисполненных обязательств перед туристами, компанией «Фонд Мира» последние обязательства будут исполнены 24 августа 2018 года, сообщает пресс-служба Турпомощи.

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