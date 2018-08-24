Как учесть безнадежный долг прошлого периода

Долг прошлого периода признается безнадежным и учитывается в расходах по налогу на прибыль организаций не в произвольный, а в установленный по закону период. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы налогоплательщика, сообщается на сайте налоговой службы.

Налогоплательщик учел в расходах по налогу на прибыль текущего периода неуплаченную контрагентами задолженность, срок на взыскание которой истек в предыдущих налоговых периодах.

По результатам проверки налоговый орган посчитал, что налогоплательщик не вправе произвольно выбрать налоговый период для включения в расходы невозвратной задолженности, так как расходы по налогу на прибыль организаций признаются в том периоде, к которому они относятся. А в случае с этим долгом срок исковой давности по нему истек не в текущем периоде, а раньше.

Налогоплательщик обжаловал решение. При рассмотрении жалобы ФНС России отметила, что безнадежный долг за прошлый период отражается в текущем только, если невозможно определить конкретный период, когда он стал безнадежным. Если же срок исковой давности известен и он истек, закон обязывает учитывать этот безнадежный долг только в год истечения этого срока (подпункт 2 пункта 2 статьи 265 и статья 266 Налогового кодекса).

Таким образом, ФНС России пришла к выводу, что налогоплательщик неправомерно включил безнадежный долг прошлого периода в расходы за текущий (проверяемый) период.

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