Считается ли производственной травма, полученная на работе в выходной день

Водитель пришел на работу в свой выходной день, чтобы подготовить машину к следующему рейсу. Домкрат оказался неисправен, и его придавило машиной. Будет ли такая травма считаться несчастным случаем на производстве, если у пострадавшего официально был нерабочий день?

Разъяснения по этому вопросу дали специалисты Тюменского регионального отделения ФСС.

Исходя из статьи 227 ТК несчастными случаями на производстве могут быть признаны травмы, полученные работниками при исполнении трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя, произошедшие на территории работодателя как в течение рабочего времени, так и в выходные и нерабочие праздничные дни.

Важное условие: выход человека на работу в неурочное время должен быть оформлен распоряжением работодателя либо иным образом в установленном порядке.

Тогда, если работник исполняет свои трудовые обязанности в выходной день и случается ЧП, это все равно считается несчастным случаем на производстве.

В рассматриваемом случае необходимо дополнительное разбирательство. Например, если в организации есть инструкция, обязывающая готовить автомобиль к рейсу накануне (пусть даже в нерабочее для сотрудника время), то такое привлечение к работе может быть признано исполнением трудовых обязанностей и соответственно травма будет считаться несчастным случаем на производстве.

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