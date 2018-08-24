Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

В порядок оформления электронных полисов ОСАГО внесли изменения

21 августа Минюст зарегистрировал Указание ЦБ от 15.02.2018 №4723-У, которое меняет требования к оформлению электронных полисов ОСАГО.

Утвержденные Банком России новации позволят упростить процесс заключения электронного договора ОСАГО и сделают сервис электронных продаж более удобным для автовладельцев, а также будут способствовать пресечению злоупотреблений со стороны участников страхового рынка и борьбе с мошенничеством, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, устанавливается, что ключ простой электронной подписи может состоять только из латинских букв и цифр. Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы.

Документом определены случаи, когда электронный договор ОСАГО может заключаться через сайт Российского союза автостраховщиков (так называемая система гарантирования). Страховщик при этом будет обязан фиксировать переход страхователя в систему гарантирования в своей информационной системе для контроля правомерности использования данной системы, в том числе со стороны Банка России. Такой подход направлен на обеспечение доступности электронного ОСАГО.

Для снижения риска мошеннических действий установлены требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика, введено правило, что договор е-ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения, а также определено, что на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика.

Изменения вступят в силу по истечении 10 дней со дня опубликования на сайте Банка России.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Страхование»

Все семинары по теме Страхование