В порядок оформления электронных полисов ОСАГО внесли изменения

21 августа Минюст зарегистрировал Указание ЦБ от 15.02.2018 №4723-У, которое меняет требования к оформлению электронных полисов ОСАГО.

Утвержденные Банком России новации позволят упростить процесс заключения электронного договора ОСАГО и сделают сервис электронных продаж более удобным для автовладельцев, а также будут способствовать пресечению злоупотреблений со стороны участников страхового рынка и борьбе с мошенничеством, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, устанавливается, что ключ простой электронной подписи может состоять только из латинских букв и цифр. Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы.

Документом определены случаи, когда электронный договор ОСАГО может заключаться через сайт Российского союза автостраховщиков (так называемая система гарантирования). Страховщик при этом будет обязан фиксировать переход страхователя в систему гарантирования в своей информационной системе для контроля правомерности использования данной системы, в том числе со стороны Банка России. Такой подход направлен на обеспечение доступности электронного ОСАГО.

Для снижения риска мошеннических действий установлены требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика, введено правило, что договор е-ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения, а также определено, что на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика.

Изменения вступят в силу по истечении 10 дней со дня опубликования на сайте Банка России.

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