ЦБ просит права на досудебную блокировку сайтов

ЦБ хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества, пишет газета «Ведомости».

Речь идет о ресурсах, зарегистрированных не только в российской, но и в зарубежных доменных зонах. ЦБ разработал проект поправок в закон «Об информации», наделяющих его такими полномочиями и этот проект уже проходит межведомственное согласование.

ЦБ хотел бы блокировать сайты, названия которых схожи с другими, что позволяет им вводить потребителей в заблуждение, а также на сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Право блокировать такие сайты может получить либо председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей.

Также ЦБ хочет блокировать сайты, предоставляющие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций, но не во внесудебном, а в досудебном порядке, используя блокировку как обеспечительную меру. Наконец, ЦБ просит полномочий блокировать сайты, которые распространяют недостоверные сведения о состоянии финансовых организаций.

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