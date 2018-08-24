Агентство по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу

Одно из крупнейших на российском рынке онлайн-агентств по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу. Как выяснил «КоммерсантЪ», агентство просрочило гарантийный платеж авиакомпаниям.

Сайт сервиса фактически не работает, там остались только контакты службы поддержки.

Несколько собеседников «Ъ» на рынке онлайн-travel предполагают, что агентство не справляется с платежами контрагентам. Трое из них считают, что Sindbad находится «в предбанкротном состоянии».

В частности, Sindbad просрочил платеж BSP (Billing and Settlement Plan — система взаиморасчетов по продажам авиаперевозок международной организации гражданской авиации IATA), уточнил источник «Ъ» в международной системе бронирования. В рамках системы агенты в течение десяти дней перечисляют деньги в BSP за выписанные билеты, BSP же выступает гарантом для авиакомпаний.

Обязательства Sindbad перед авиакомпаниями могут достигать $10 млн, его приостановка станет серьезным потрясением для рынка, сообщил «Интерфаксу» один из членов наблюдательного совета туроператоров по выездному туризму ассоциации «Турпомощь».

«По данным Транспортно-клиринговой палаты, Sindbad продавал не менее 280 тыс. авиабилетов в месяц и по этому показателю входил в первую пятерку онлайн трэвел-агентств. Он также входил в первую десятку по объему продаж среди всех российских билетных агентств», — сказал он, подчеркнув, что приостановка агентства станет событием для рынка.

Весной и в начале лета туристы неоднократно жаловались в социальных сетях, что Sindbad несвоевременно возвращает деньги за авиабилеты.

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