«Платформа ОФД» вводит практику проведения семинаров о 54-ФЗ для малого бизнеса

22 августа в Москве «Платформа ОФД» вместе с ГБУ «Малый бизнес Москвы» провела практический семинар «Экосистема 54-ФЗ для малого бизнеса. Как грамотно использовать новые инструменты».
Эксперты и предприниматели обсуждали актуальные вопросы малого ритейла, проблемы и перспективы использования кассовой техники, а также решений операторов фискальных данных (ОФД).
Руслан Иванов, руководитель клиентского блока компании «Платформа ОФД», подробно рассказал участникам семинара о новых полезных сервисах, которые разрабатывают ОФД для бизнеса. В частности, спикер представил возможности подбора новых локаций для аренды помещений или открытия новых торговых точек, рассказал об услуге брендирования электронных чеков, о приложениях для бухгалтерии, о товарной аналитике и других возможностях в личном кабинете «Платформа ОФД».
Подробности здесь.