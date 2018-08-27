Налоговики придумали, как выявлять тех, кто не применяет ККТ

ФНС в письме № АС-4-20/16005@ от 17.08.2018 дала рекомендации межрегиональной инспекции по камеральному контролю выявить организации, торгующие меховыми изделиями, которые с 01.07.2017 должны были применять ККТ.

Составить перечень таких налогоплательщиков, применяющих ОСНО или УСН, налоговики могут с помощью информационного ресурса маркировки, ведь, как известно меховые изделия подлежат обязательной маркировке.

На основании полученного перечня будет произведена выборка и анализ организаций, у которых отсутствует зарегистрированная ККТ.

Потом с использованием сведений ИР Маркировка, для полученной выборки, будет сформирован перечень ИНН организаций и всех фактов осуществления розничной реализации меховых изделий с учетом наименования товара, кода товара, даты, суммы.

Подготовленные перечни направят в территориальные налоговые органы в соответствия с местом осуществления реализации товара с целью выявления фактов нарушения Федерального закона № 54-ФЗ и применения к виновным мер административной ответственности.