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ИП не дадут вычет по НДС при строительстве здания в случае выделения супружеской доли

ИП на ОСНО при строительстве здания применял вычет по НДС. Здание находилось в совместной собственности супругов. Затем произошел выдел доли одному из супругов. Как быть с НДС?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-14/53092 от 27.07.2018.

В случае если часть построенного здания, выделенная одному из супругов при разделе этого объекта, ранее находившегося в совместной собственности супругов, в дальнейшем не будет использоваться для операций по реализации товаров (работ, услуг), подлежащих обложению НДС, то оснований для вычета сумм НДС, предъявленных при строительстве данной части здания, не имеется

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