ИП не дадут вычет по НДС при строительстве здания в случае выделения супружеской доли

После мониторинга) рынка услуг по разработке правил внутреннего контроля (ПВК) цена составляет от...
Да вы поймите, что для большинства проституток это просто приработок. Глупое и некорректное...
FA, Вы писали:tinka10_03, Вы писали:итоге вернемся к товарному обмену, как в 90-х) испеченный тор...
Правильно я понимаю, что как минимум до получения предписания можно в Финмониторинге не регистрир...
Над.К, Вы писали:я бизнесом назвала тех, кто это делает не дома и тех кто платит за аренду помеще...
MissCherie, Вы писали:Товарищи, о чём Вы?? Вы о чём вообще??? У меня ощущение, что я в коро...
Давай нарисуем столько сколько просят. А по-вашему бизнес в России строится как-то иначе? Н...
Это не всегда удобно. Я вот например читаю на разных средствах клерк, на телефоне, компьютере, да...
Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сид...
Супер у нас бухучёт и налоговый учёт получается. Давай нарисуем столько сколько...
natalisa52, Вы писали:Извращённый менталитет нашей власти заставляет нас делать всё с точностью д...
Товарищи, о чём Вы?? Вы о чём вообще??? У меня ощущение, что я в королевстве кривых зеркал....
Смотрели фильм-комедия. " По семейным обстоятельствам" и как там Басов квартиры менял. Вот ...
Над.К, Вы писали:я бизнесом назвала тех, кто это делает не дома и тех кто платит за аренду помеще...
Друзья, подскажите кто нибудь заказывал разработку правил внутреннего контроля? что то совсем не ...
Они просто вытеснят тех, кто работает легально. Нет. Потому что большинство ходит за проду...
Извращённый менталитет нашей власти заставляет нас делать всё с точностью до наоборот. Если предп...
Над.К, Ваше мнения понятно. Надеюсь, найдутся и другие смелые люди, которые рискнут высказат...
ToT, Вы писали:э нет, товарищи, не скажИте. На Клерке есть возможность зарегестрироваться через ...
Вислоухая, ну вроде это проблемы с защитой...
Над.К, Вы писали:Не "материал", а заявление "анонима" я назвала пасквилем. На каком основа...
Как проверить соблюдение санитарных и гигиенических норм каждым таким бизнесменом? У нас эт...
Добавлю. Если у кого-то возникнет вопрос "а сама-то". Одному московскому депутату на днях уничтож...
Товарищи, о чём Вы?? Вы о чём вообще??? У меня ощущение, что я в королевстве кривых зеркал....
tinka10_03, т.е. вы можете негативно отзываться об авторе материалов, а я не могу у вас поин...
ti605, Вы писали:Странно. У меня проблем таких не было. Перечисляли в срок. Правда, это было 5 ле...
я бизнесом назвала тех, кто это делает не дома и тех кто платит за аренду помещения, сотрудникам ...
Над.К, tinka10_03, я думаю, что нельзя сначала навести порядок в легальном бизнесе, потом браться...
Не "материал", а заявление "анонима" я назвала пасквилем. На каком основании вы оскорбляет...
Олег Германов, Вы писалиИногда в Сбербанке происходят удивительные вещи. Случай из жизни: моя зна...
Над.К, Вы писали:Нет, просто у моих многочисленных клиентов не бывает проблем с получением выплат...
Над.К, Вы писали:bestiya7460, о каком бизнесе вы пишете? Вы бизнесом назвали выпечку тортов дома ...
Очередное издевательство над бизнесом..........
Над.К, Вы писали:tinka10_03, а что, начинающие все перевелись? Да и вообще, если так рассуждать, ...
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!