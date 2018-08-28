Как заполнить декларацию по налогу на имущество при смене адреса

Компания сменила адрес, а по новому местонахождению установлена другая ставка налога на движимое имущество. Как заполнить декларацию по налогу на имущество? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № ПА-4-21/15298@ от 07.08.2018.

При изменении местонахождения организации 25.09.2015 в условиях установленных по новому местонахождению организации иных налоговых ставок в отношении движимого имущества, учитываемого на балансе организации, организация при представлении декларации по новому местонахождению должна заполнить два раздела 2 декларации, исчислив в одном из них среднегодовую стоимость движимого имущества с учетом остаточной стоимости движимого имущества по состоянию на даты с 01.01.2015 по 01.09.2015 и сумму налога с учетом ставки по старому местонахождению организации, а во втором разделе 2 декларации при исчислении среднегодовой стоимости учесть остаточную стоимость имущества по состоянию на даты с 01.10.2015 по 31.12.2015 и исчислить налог с учетом ставки по новому местонахождению организации.