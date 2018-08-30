Когда выплаты по авторскому договору в пользу иностранца не облагаются взносами

Российская компания производит выплаты по договору авторского заказа и лицензионному договору о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности в пользу автора, являющегося гражданином Республики Казахстан и осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан без въезда в РФ. Облагаются ли такие выплаты страховыми взносами? Нет, ответил Минфин в письме № 03-15-05/55885 от 08.08.2018.

Согласно подпунктам 2, 3 пункта 1 статьи 420 НК объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты в пользу физлиц, подлежащих обязательному соцстрахованию, в частности:

- по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;

- по лицензионным договорам о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанных в подпунктах 1 - 12 пункта 1 статьи 1225 ГК.

При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 422 НК в базу для исчисления страховых взносов на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности не включаются любые вознаграждения, выплачиваемые физлицам по договорам ГПХ.

Кроме того, иностранные граждане, осуществляющие деятельность за пределами территории РФ и, следовательно, не признаваемые постоянно или временно проживающими либо временно пребывающими в РФ, обязательному соцстрахованию не подлежат.

В связи с этим выплаты по договору авторского заказа и лицензионному договору о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности, производимые в пользу гражданина Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан без въезда в РФ, обложению страховыми взносами не подлежат.