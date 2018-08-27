Паевый взнос в потребительских кооперативах отвяжут от МРОТ

Институт минимального размера оплаты труда по своей конституционно-правовой природе предназначен для установления того минимума денежных средств, который должен быть гарантирован работнику в качестве вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей с учетом прожиточного минимума.

Между тем на определенном этапе развития РФ этому институту был придан более широкий смысл: МРОТ использовался в различных отраслях законодательства в качестве критерия расчета социальных выплат, платежей по гражданско-правовым обязательствам и т.д.

Так, статьей 10 Федерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» предусматривается, что паевым взносом члена кооператива могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе и имущественные права, а также иные объекты гражданских прав. Оценка паевого взноса проводится при образовании кооператива по взаимной договоренности членов кооператива на основе сложившихся на рынке цен, а при вступлении в кооператив новых членов комиссией, назначаемой правлением кооператива.

Оценка паевого взноса, превышающего 250 установленных федеральным законом МРОТ, должна быть произведена независимым оценщиком.

Минтруд подготовит проект федерального закона, который предусматривает замена ссылки на МРОТ суммой 25 тысяч рублей (250*100).

Соответствующее уведомление размещено на федеральном портале проектов НПА.

Отметим, согласно статье 3 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Применение МРОТ для других целей не допускается.