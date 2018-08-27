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Предпринимателям на УСН напоминают об обязанности уплачивать авансы по налогу

Управление ФНС по Калининградской области озабочено тем, что  участились случаи неуплаты налогоплательщиками, применяющими УСН, авансовых платежей по этому налогу.

Так, в 2017 году почти 4500 налогоплательщиков, самостоятельно исчисливших авансовые платежи и отразивших их в налоговых декларациях по УСН, не уплатили данные суммы в установленные сроки.

Управление напоминает, что это является прямым нарушением статьи 346.21 гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ. Уплата авансовых платежей в более поздние сроки приводит к начислению пени (1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки)

Налоговики напоминают, что срок уплаты авансовых платежей по УСН установлен не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

 

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