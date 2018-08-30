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Кому до 2021 можно не указывать в кассовом чеке наименование товара

Для ИП на ПСН, УСН, ЕСХН и ЕНВД, за исключением ИП, осуществляющих торговлю подакцизными товарами, указание в кассовом чеке и БСО наименования товара (работы, услуги) и их количества является обязательным с 01.02.2021.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-01-15/52810 от 26.07.2018.
 

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