Как формируется кассовый чек коррекции после сбоя в работе ККТ

В случаях неработоспособности ККТ при выполнении корректировки расчетов, которые были произведены ранее, формируется кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции).



Таким образом, после восстановления работы ККТ пользователь обязан сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-01-15/52810 от 22.07.2018.

Напомним в письме ФНС № ЕД-4-20/15240@ от 06.08.2018 поясняется, что каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться в кассовом чеке коррекции отдельной строкой.

Указание в кассовом чеке коррекции только общей суммы корректируемых расчетов при корректировке, как ранее осуществленных с применением ККТ расчетов с ошибкой, так и при корректировке расчетов, ранее произведенных без применения ККТ, не может являться достаточным для установления события административного правонарушения (поскольку невозможно идентифицировать из такой суммы конкретный расчет).