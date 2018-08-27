Акцизы на бензин опять повысят. Вместе с ними вырастут и цены

Правительство решило повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. на тонну соответственно. Такое заявление в интервью РБК сделал вице-премьер Дмитрий Козак.

Акцизы были снижены с 1 июня ввиду резкого подорожания топлива. Кроме того, было отменено повышение акцизов с 1 июля. Это позволило стабилизировать ситуацию на топливном рынке: цены в опте перестали расти.

Вице-премьер пообещал, что резкого скачка цен на бензин не будет.

«Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — добавил он.

В середине августа глава Российского топливного союза (представляет интересы владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша предупредил администрацию президента о риске роста цен на бензин из-за увеличения акцизов и НДС (вырастет с 18 до 20%). «Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 руб. за литр (10% от текущей цены. — РБК)», — написал он. Аркуша направил аналогичное письмо и Дмитрию Козаку.