Дополнительные мероприятия налогового контроля будут оформлять по новому

С 3 сентября 2018 года вступают в силу изменения в порядок проведения мероприятий налогового контроля, сообщает УФНС Оренбургской области.

В частности, по итогам дополнительных мероприятий налогового контроля налоговый орган будет обязан оформить дополнение к акту налоговой проверки (пункт 6.1 статьи 101 Налогового Кодекса РФ). В настоящее время никакого единого документа, завершающего дополнительные мероприятия, налоговые органы не составляют.

Должностные лица, проводившие дополнительные мероприятия налогового контроля, должны будут вручить дополнение к акту налогоплательщику в течение пяти рабочих дней со дня, когда оформлено это дополнение. К нему должны быть приложены материалы, полученные при дополнительных мероприятиях.

Письменные возражения по такому дополнению к акту налоговой проверки в целом или по его отдельным положениям можно будет представить в течение 15 рабочих дней с момента его получения.

Новые правила будут действовать для проверок, завершенных после 3 сентября 2018 года.