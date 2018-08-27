Можно ли получать средства на заблокированный счет?

Минфин письмом № 03-02-07/1/56093 от 09.08.2018 года напомнил, что приостановление операций по счету из-за неуплаты налогов не является препятствием для получения денежных средств на этот счет и перечисления недоимки.

Приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в банке в случае, предусмотренном п. 2 ст.76 НК, означает прекращение банком расходных операций по этому счету в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении.

При этом приостановление операций по счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых в соответствии с ГК предшествуют исполнению обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов.