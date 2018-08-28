В какое отделение ФСС обратиться страхователям Нижегородской области

С 1 января 2018 заявители могут подать документы и получить результаты в любом подразделении ФСС по выбору независимо от места жительства или пребывания (для физлиц и ИП) либо места нахождения (для юрлиц) на оказание следующих услуг Фонда:

по регистрации и снятию с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником.

по регистрации и снятию с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.

по приему документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов.

Нижегородское региональное отделение ФСС опубликовало на своем сайте таблицу соответствия филиалов, осуществляющих взаимодействие со страхователями, адресам на территории региона.

Скачать таблицу в формате эксель можно ЗДЕСЬ.