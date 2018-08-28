Нюансы бюджетного учета: шок для коммерческого бухгалтера

Посетительница нашего форума после работы в коммерческой фирме, устроилась бухгалтером в бюджетное учреждение. Некоторые особенности учета, принятые там, вызвали ее недоумение, которым она поделилась с нашими читателями.

Речь идет об учете в детском саду, а в частности о родительской плате.

Как выяснилось, ее поступление проводят не датой реального зачисления денег на счет, а исключительно концом месяца. Для этого в программе вручную меняется дата банковской выписки.

Приступаю к работе бухгалтера д/сада на участке Родительская плата.

Без опыта работы в бюджете. Опыт в коммерции.

Программа Парус Бюджет 8. Анализирую данные и учет в программе, которые вела предыдущий сотрудник.

А именно вопрос вот в чем:

в детском саду оплата производится по факту, т.е. за июль, например, согласно табеля за фактическое кол-во дней пребывания.

Квитанции раздаются 1 августа за июль (это пример).

Родители оплачивают до 10 числа следующего месяца, т.е. до 10 августа (1, 3,6 и т.д.).

Далее выписка выгружается из Сбербанка в Парус.

И предыдущая бухгалтер каждую оплату перебивала на последнюю дату месяца, за который платим.

Т.е. оплату от 02.08.18 на 31.07.18. Объясняя это тем, что иначе будет неправильно посчитана компенсация. И она начисление июля в июле же и закрывала, и тогда в август переносилась ведомость без долга.

Вопрос следующий: является ли ошибкой такой метод работы (перебивание даты с фактической на дату последнего дня месяца)?

Или далее мне продолжать делать по факту? - Аноним

Обсуждение происходит в теме форума «Учет родительской платы в д/саду».