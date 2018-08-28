Какие регионы в 2019-ом получат деньги из федерального бюджета на выплаты за третьего ребенка

На 2019 год отобраны регионы для участия в Программе софинансирования расходных обязательств, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей.
Список регионов, в которых в 2019 году будут софинансироваться расходные обязательства, возникающие при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей, утвержден Распоряжением Правительства №1747-р от 27.08.2018.
В перечень вошли 62 субъекта РФ:
59 субъектов из числа включённых в Перечень 2019 года соответствуют критериям отбора (величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, а также отмечается миграционная и естественная убыль населения).
- Республика Башкортостан
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Калмыкия
- Республика Карелия
- Республика Коми
- Республика Крым
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Северная Осетия - Алания
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Алтайский край
- Забайкальский край
- Камчатский край
- Пермский край
- Приморский край
- Ставропольский край
- Хабаровский край
- Амурская область
- Архангельская область
- Астраханская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Иркутская область
- Калининградская область
- Калужская область
- Кемеровская область
- Кировская область
- Костромская область
- Курганская область
- Курская область
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Магаданская область
- Мурманская область
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Пензенская область
- Псковская область
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ульяновская область
- Челябинская область
- Ярославская область
- Еврейская автономная область
- Город Севастополь
В отношении трёх регионов, где величина суммарного коэффициента рождаемости превысила 2 (Калининградская область – с 2015 года, Сахалинская область – с 2017 года, Севастополь – с 2018 года), в 2019 году будет продолжено софинансирование Программы из федерального бюджета до исполнения детям, в связи с рождением которых назначены выплаты, трёх лет.
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