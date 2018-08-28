Какие регионы в 2019-ом получат деньги из федерального бюджета на выплаты за третьего ребенка

На 2019 год отобраны регионы для участия в Программе софинансирования расходных обязательств, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей.

Список регионов, в которых в 2019 году будут софинансироваться расходные обязательства, возникающие при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей, утвержден Распоряжением Правительства №1747-р от 27.08.2018.

В перечень вошли 62 субъекта РФ:

Республика Башкортостан

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Калмыкия

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Крым

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Северная Осетия - Алания

Удмуртская Республика

Чувашская Республика

Алтайский край

Забайкальский край

Камчатский край

Пермский край

Приморский край

Ставропольский край

Хабаровский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Ивановская область

Иркутская область

Калининградская область

Калужская область

Кемеровская область

Кировская область

Костромская область

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Мурманская область

Нижегородская область

Новгородская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

Ульяновская область

Челябинская область

Ярославская область

Еврейская автономная область

Город Севастополь

59 субъектов из числа включённых в Перечень 2019 года соответствуют критериям отбора (величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, а также отмечается миграционная и естественная убыль населения).

В отношении трёх регионов, где величина суммарного коэффициента рождаемости превысила 2 (Калининградская область – с 2015 года, Сахалинская область – с 2017 года, Севастополь – с 2018 года), в 2019 году будет продолжено софинансирование Программы из федерального бюджета до исполнения детям, в связи с рождением которых назначены выплаты, трёх лет.