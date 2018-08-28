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Какие регионы в 2019-ом получат деньги из федерального бюджета на выплаты за третьего ребенка

На 2019 год отобраны регионы для участия в Программе софинансирования расходных обязательств, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей.

Список регионов, в которых в 2019 году будут софинансироваться расходные обязательства, возникающие при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей, утвержден Распоряжением Правительства №1747-р от 27.08.2018.

В перечень вошли 62 субъекта РФ:

  • Республика Башкортостан
  • Карачаево-Черкесская Республика
  • Республика Калмыкия
  • Республика Карелия
  • Республика Коми
  • Республика Крым
  • Республика Марий Эл
  • Республика Мордовия
  • Республика Северная Осетия - Алания
  • Удмуртская Республика
  • Чувашская Республика
  • Алтайский край
  • Забайкальский край
  • Камчатский край
  • Пермский край
  • Приморский край
  • Ставропольский край
  • Хабаровский край
  • Амурская область
  • Архангельская область
  • Астраханская область
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Владимирская область
  • Волгоградская область
  • Вологодская область
  • Воронежская область
  • Ивановская область
  • Иркутская область
  • Калининградская область
  • Калужская область
  • Кемеровская область
  • Кировская область
  • Костромская область
  • Курганская область
  • Курская область
  • Ленинградская область
  • Липецкая область
  • Магаданская область
  • Мурманская область
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Орловская область
  • Пензенская область
  • Псковская область
  • Ростовская область
  • Рязанская область
  • Самарская область
  • Саратовская область
  • Сахалинская область
  • Свердловская область
  • Смоленская область
  • Тамбовская область
  • Тверская область
  • Тульская область
  • Ульяновская область
  • Челябинская область
  • Ярославская область
  • Еврейская автономная область
  • Город Севастополь
59 субъектов из числа включённых в Перечень 2019 года соответствуют критериям отбора (величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, а также отмечается миграционная и естественная убыль населения).

В отношении трёх регионов, где величина суммарного коэффициента рождаемости превысила 2 (Калининградская область – с 2015 года, Сахалинская область – с 2017 года, Севастополь – с 2018 года), в 2019 году будет продолжено софинансирование Программы из федерального бюджета до исполнения детям, в связи с рождением которых назначены выплаты, трёх лет.

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