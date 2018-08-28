Банкам запретили хвалиться тем, что они аффилированы с государством

24 августа 2018 года Банк России и ФАС России издали совместное письмо №№ ИН-01-52/56, ИА/67323/18 «О продвижении финансовыми организациями своих услуг».

Так, в соответствии с этим письмом, финансовым организациям, поднадзорным Банку России, при распространении информации о своих услугах, в том числе рекламного характера, не рекомендуется указывать в качестве преимущества или иным образом привлекать внимание потребителя к факту наличия государственного (муниципального) участия в финансовой организации или ее вхождения в группу лиц (банковскую группу, банковский холдинг) с иными хозяйствующими субъектами с государственным (муниципальным) участием.

Необходимость издания такого письма вызвана в том числе участившимися случаями использования отдельными финансовыми организациями в рекламе своих услуг и на официальных сайтах информации о нахождении финансовой организации под контролем государства или в группе лиц с находящимся под контролем государства лицом.

Нередко такая информация сопровождается прямыми или скрытыми утверждениями о повышенной надежности финансовой организации по сравнению с ее конкурентами, возможности наличия рисков сотрудничества с последними. Это может формировать негативное впечатление о конкурентах, снижать доверие к ним, при этом создавая преимущества в виде повышенного спроса на услуги финансовой организации, которая использует указанную информацию.

ФАС России будет уделять повышенное внимание распространяемой финансовыми организациями информации и изучать на предмет наличия признаков недобросовестной конкуренции в случае ее использования в некорректной форме с целью получения преимуществ на рынке и причинения убытков конкурентам, сообщили в пресс-службе ведомства.