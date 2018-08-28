Отчетность по акцизам на табак надо сдавать по новой форме

Декларация по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина в электронной форме представляются налогоплательщиками за август по новой форме и формату. Об этом напоминают на сайте УФНС Удмуртской республики.
Новая форма и формат утверждены приказом ФНС России от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95@, который вступил в силу 16 июля 2018 года.
Отчитаться по новой форме необходимо за август до 25 сентября 2018 года.
Введение новой формы декларации связано с тем, что с 2017 года электронные сигареты и жидкости для них отнесены к подакцизным товарам.
Кроме того, в декларации появился коэффициент «Т» для расчета суммы акциза за налоговые периоды с 1 сентября (включительно) каждого календарного года по 31 декабря (включительно) того же года.
Налоговая декларация по акцизам на табачную продукцию должна представляться налогоплательщиками, совершающими операции со следующими подакцизными товарами:
- табаком, курительным, жевательным, сосательным, нюхательным, кальянным (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции);
- сигарами;
- сигариллами (сигаритами), биди, кретеком;
- сигаретами, папиросами;
- табаком (табачными изделиями), предназначенным для потребления путем нагревания;
- электронными системами доставки никотина;
- жидкостями для электронных систем доставки никотина.
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