Отчетность по акцизам на табак надо сдавать по новой форме

Декларация по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина в электронной форме представляются налогоплательщиками за август по новой форме и формату. Об этом напоминают на сайте УФНС Удмуртской республики.

Новая форма и формат утверждены приказом ФНС России от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95@, который вступил в силу 16 июля 2018 года.

Отчитаться по новой форме необходимо за август до 25 сентября 2018 года.

Введение новой формы декларации связано с тем, что с 2017 года электронные сигареты и жидкости для них отнесены к подакцизным товарам.

Кроме того, в декларации появился коэффициент «Т» для расчета суммы акциза за налоговые периоды с 1 сентября (включительно) каждого календарного года по 31 декабря (включительно) того же года.

Налоговая декларация по акцизам на табачную продукцию должна представляться налогоплательщиками, совершающими операции со следующими подакцизными товарами: